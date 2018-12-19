Termal turizm için 200 milyonluk proje

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İzmirBüyükşehir Belediyesi'nin büyük ortak olduğu TETUSA (Termal Turizm Sağlık Merkezi A.Ş.) kentin önemli turizm bölgelerinden Çeşme'de yılların hayali olan "Turizmi 12 aya yayma" hedefini gerçeğe dönüştürmek üzere önemli bir adım attı. 200 milyon liralık yatırımla kurulacak termal sağlık merkezi projesi TETUSA OASIS'in yaşama geçirilmesi için Slovenyalı mimarlık grubuyla imzalar atıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki törene Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, TETUSA Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Öncel, projeyi hazırlayan mimarlık ekibi ve TETUSA ortakları katıldı.Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Çeşme'de üç ay çalışan otellerin doluluk süresini 4 aya çıkardığınızda, tesisler karını ikiye çıkaracaktır. İzmir'in zenginlerinin elini cebine sokması gerekiyor" dedi. TETUSA Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Öncel ise, "Yer tahsisi için çok uzun mücadeleler verdik. Çeşme'de 100 bin metrekare yekpare bir alan yoktu. İlk etapta bu yıl 45 bin kişinin ziyaret ettiği Aquapark'ı bitirdik. Projenin 2. aşaması olan termal kür merkezinin imzalarını atıyoruz" dedi.