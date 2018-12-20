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AK Parti’de 7 yeni ilçe başkanı

Giriş Tarihi: 20.12.2018
AK Parti’de 7 yeni ilçe başkanı
AK Parti'de yerel seçimlerde belediye baskan aday adayı olabilmek için görevlerinden istifa eden Gaziemir, Buca, Balçova, Bergama, Beydag, Bayındır ve Çigli ilçe baskanlarının yerlerine atanacak isimler belli oldu. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; AK Parti Izmir Il Baskanı Aydın Sengül, temayül yoklamasından çıkan isimlerle birlikte Ankara'ya gitti. Genel Merkez'de gerçeklestirilen temasların ardından yeni ilçe baskanlarının atamaları yapıldı. Atama kararına göre; Balçova Ilçe Baskanı Berkan Yıldızhan, Bergama Ilçe Baskanı Güven Yakar, Bayındır Ilçe Baskanı Veysel Bakıcıol, Beydag Ilçe Baskanı Gülsah Çete, Buca Ilçe Baskanı Ali Boyla, Çigli Ilçe Baskanı Sedat Karatekin, Gaziemir Ilçe Baskanı Erol Kaya oldu.
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AK Parti’de 7 yeni ilçe başkanı
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