Alçaklar şehitliğin lambalarını kırdı

BUGÜN NELER OLDU

Kula ilçesindeki şehitliğin duvarı üzerinde bulunan 4 aydınlatma lambası kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Kula Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Tosun, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ebedi mekanına yapılan bu hadise, şehitlerimize yapılan çok büyük bir saygısızlıktır. Bu hadiseye basitçe 'alt tarafı iki, üç lamba kırılmış ne var ki bunda' düşüncesiyle bakamayız. Şehitlikler hepimizin milli ve manevi değeridir. Bu tür yapılan her çirkin hadise şehitlerimize saygısızlıktır. Bu konuyu özellikle gençlerimizin bilinçlenmesi adına kamuoyuyla paylaşmakta yarar görüyorum" dedi.