Alsancak Limanı’na yatırım müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

Ihracatçı Birlikleri Koordinatör Baskanı Jak Eskinazi, Izmir Liman Isletme Müdürlügü görevine atanan Serdar Görür'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Izmir Alsancak Limanı'nın ihracatçılar için çok önemli oldugunu belirten Eskinazi, limanın uzun yıllar ihracatçılara hizmet edebilmesi için yeni yatırımlara ihtiyacı oldugunu kaydetti. Izmir Liman Isletme Müdürü Serdar Görür, Izmir Alsancak Limanı'nın günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek modernizasyonu konusundaki çalısmalar ile ilgili planların hazırlandıgını söyledi. Görür, "Ilk etapta liman baseninde çalısmalar baslayacak. 425 bin metre küp tarama yapılacak. Bazı topuk noktalarında 10.5 metre olan sıglıgı gidererek 12 metre derinlige ulasmayı hedefliyoruz. TIR giris çıkıslarını sistemle baglayarak liman içi trafigi rahatlatacagız, rıhtım operasyonumuzun desteksiz kalmaması için geri sahayı da modernize edecegiz. Ilk etabı 14 ayda tamamlanması ön görülüyor" dedi.