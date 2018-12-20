Altay, Elazığ’dan Tatos’un peşinde

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig ekibi Altay'ın, cumartesi günü ilk yarının son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Tetiş Yapı Elazığspor'un Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos ile ilgilendiği öğrenildi.Elazığspor'dan ayrılması gündemde olan Yunan 10 numaranın da siyah-beyazlı kulübe yeşil ışık yaktığı ifade edildi. Ara transfer döneminde anlaşmanın gerçekleşmesi beklenirken, geçen sezon Elazığspor formasıyla 7 gol atan 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 3 kez rakip fileleri sarstı. Ligde alt sıralarda kalan Altay'da devre arası kadroda operasyon planlanıyor.