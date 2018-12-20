Arkasspor, Avrupa’da kayıp

BUGÜN NELER OLDU

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda oynadığı ilk karşılaşmada evinde Fransız ekibi Tours VB'ye 3-0 yenilen Arkasspor, önceki gün de Dinamo Moskova deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle dönerek turnuvada henüz puanla tanışamadı. Rus rakibine 25-23, 25-20 ve 25-15'lik skorlarla boyun eğen İzmir ekibi oynadığı 2 maçı da set alamadan kaybederek gruptan çıkma adına umut vermedi. Mavi-beyazlılar, 15 Ocak Salı günü evinde İtalya temsilcisi Sir Colussi Sicoma Perugia ile karşı karşıya gelecek. Antrenörü Glenn Hoag, "Dinamo güçlü bir takım, çok iyi oyunculara sahip. Biz çok genç ve deneyimsiz bir ekip olduğumuz için bazı problemlerimiz var" diye konuştu.