Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Buca, kalesini savunamadı

Buca, kalesini savunamadı

Giriş Tarihi: 20.12.2018
Buca, kalesini savunamadı
TFF 3.Lig 3. Grup'ta geçen hafta Halide Edip Adıvarspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Bucaspor devreyi 15 puanla düşme hattında tamamlarken, grupta en çok gol yiyen ekip oldu. Toplam 26 kez kalesini rakiplerine açan sarı-lacivertliler savunmasında alarm verdi. Sadece 3-0 kazanılan Karacabey Belediyespor ve 1-0 galip gelinen Ankara Demirspor karşılaşmalarında geçit vermeyen İzmir temsilcisi, 15 karşılaşmada ise topu ağlarında gördü. İç sahada en kötü performans gösteren takım olan Bucaspor evinde 12, deplasmanlarda ise 14 gol yedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Buca, kalesini savunamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN