Buca, kalesini savunamadı

BUGÜN NELER OLDU

3.Lig 3. Grup'ta geçen hafta Halide Edip Adıvarspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Bucaspor devreyi 15 puanla düşme hattında tamamlarken, grupta en çok gol yiyen ekip oldu. Toplam 26 kez kalesini rakiplerine açan sarı-lacivertliler savunmasında alarm verdi. Sadece 3-0 kazanılan Karacabey Belediyespor ve 1-0 galip gelinen Ankara Demirspor karşılaşmalarında geçit vermeyen İzmir temsilcisi, 15 karşılaşmada ise topu ağlarında gördü. İç sahada en kötü performans gösteren takım olan Bucaspor evinde 12, deplasmanlarda ise 14 gol yedi.