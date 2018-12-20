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’de 4 isme yol verildi

Alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Futbol Federasyonu’na başvuran Denizlisporlu Cihan, Cenk, Gökhan ve Muhammed gönderiliyor

Giriş Tarihi: 20.12.2018
Denizli’de 4 isme yol verildi
Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor'da yönetim, alacaklarını tahsil etmek için TFF'ye başvuran Cihan Özkaymak, Cenk Güvenç, Gökhan Süzen ve Muhammed Ertürk ile yollarını ayırma kararı aldı. Beklenmeyen ayrılıklar sonrası teknik direktör Yücel İldiz de yönetimden transfer istedi. İldiz, Süper Lig'e çıkmak için takviyenin şart olduğunu belirterek, "En az üç takviye yapacağız. Durumu yönetime ilettim" dedi. Yönetimin bir stoper, bir sağ bek ve bir de golcü alacağı öğrenildi. Denizlispor'un kaptanı Mehmet Akyüz, Süper Lig'den birçok kulüpten teklif geldiğini ancak Denizli'den ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini söyledi. Akyüz, "Burada şampiyonluk yaşayıp önümüzdeki sezon Süper Lig'de Denizlispor'un formasını giymek istiyorum" dedi.

"VEDA FUTBOLUN DOĞASINDA VAR"
Öte yandan yarın evinde İstanbulspor'la oynanacak ilk yarının son maçı öncesi teknik direktör Yücel İldiz bu karşılaşmanın çok önemli olduğunu söyledi. İldiz, "Önce İstanbulspor karşılaşmasını kayıpsız geçmeliyiz. Ardından çalışmalarımız başlayacak. Vedalaşmak ve yeni isimlerle yola devam etmek futbolun doğasında var" dedi.
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Denizli’de 4 isme yol verildi
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