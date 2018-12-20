Denizli’de 4 isme yol verildi

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'de Denizlispor'da yönetim, alacaklarını tahsil etmek için TFF'ye başvuran Cihan Özkaymak, Cenk Güvenç, Gökhan Süzen ve Muhammed Ertürk ile yollarını ayırma kararı aldı. Beklenmeyen ayrılıklar sonrası teknik direktör Yücel İldiz de yönetimden transfer istedi. İldiz, Süper Lig'e çıkmak için takviyenin şart olduğunu belirterek,dedi. Yönetimin bir stoper, bir sağ bek ve bir de golcü alacağı öğrenildi. Denizlispor'un kaptanı Mehmet Akyüz, Süper Lig'den birçok kulüpten teklif geldiğini ancak Denizli'den ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini söyledi. Akyüz,dedi.Öte yandan yarın evinde İstanbulspor'la oynanacak ilk yarının son maçı öncesi teknik direktör Yücel İldiz bu karşılaşmanın çok önemli olduğunu söyledi. İldiz,dedi.