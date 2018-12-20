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Ferdinand’ın keyfi yerinde

Giriş Tarihi: 20.12.2018
Ferdinand’ın keyfi yerinde
KURBAN Bayramı'nın birinci günü Rize'nin İyidere ilçesindeki hayvan pazarından kaçan, bayramın dördüncü günü Trabzon'un Sürmene ilçesi sahilinde denizde bulunduktan sonra ünlü şarkıcı Haluk Levent tarafından kesilmekten kurtarılıp, 3.5 ay önce İzmir'deki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilen 'Ferdinand', yeni yaşamına uyum sağladı. Veteriner kontrolünde yapılan bakımı ile kısa sürede toparlanarak kendine gelen 'Ferdinand'ın, artık bir dana değil boğa olduğu belirtildi. Çiftlik kurucusu Sibel Çağlar, Ferdinand'ın geldiğinde korku içinde olduğunu, artık her şeyin yoluna girdiğini söyledi.
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Ferdinand’ın keyfi yerinde
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