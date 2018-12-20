İŞKUR’dan eski hükümlü ve engellilere destek

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engelli ve eski hükümlü 10 kişi, İŞKUR'dan hibe desteği almaya hak kazandı. Denizli İŞKUR İl Müdürlüğü'nden Proje Hibe Desteği almaya hak kazanan engelli ve eski hükümlü vatandaşlar, Valilik binasında düzenlenen törenle sözleşmelerini imzaladı. Törene, Vali Hasan Karahan, Denizli İŞKUR İl Müdürü Fatih Işık ile hibe almaya hak kazanan engelli ve eski hükümlü vatandaşlar katıldı. Törende, 8'i eski hükümlü 2'si engelli olmak üzere 10 kişi İŞKUR'dan hibe desteği almak için sözleşmeye imza attı. İŞKUR'un 10 kişiye hibe destek kapsamında toplamda 308 bin 370 lira ödeme yapılacağı bildirildi. Denizli İŞKUR İl Müdürü Fatih Işık, hibe desteği alarak kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülerin, 18 Haziran'a kadar başvuru yapabilecekleri söyledi.