Karşıyaka taraftarıyla nefes alıyor

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TFF 3.Lig 2. Grup'ta ilk yarıyı 21 puanla 13. sırada tamamlayan Karşıyaka, Van Büyükşehir Belediyespor'la yapacağı ikinci devrenin ilk maçını taraftarından yoksun oynamaktan kurtuldu. Bu sezon Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 4 kez kötü ve çirkin tezahürat cezası alıp seyircisiz oynamanın sınırına gelen yeşil-kırmızılılarda geçen hafta yönetimin ve taraftarın,çağrıları yanıt buldu. Taraftarlar, iç sahadaki son Elaziz Belediyespor sınavında tribünde toplu halde kötü ve çirkin tezahürat yapmamaya özen gösterirken İzmir ekibi PFDK'ya sevk edilmedi.