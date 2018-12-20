Kış aylarında sobalara dikkat

BUGÜN NELER OLDU

aylarında özellikle kömür sobalarından sızan karbonmonoksit gazından kaynaklı zehirlenmeler artıyor. Artan bu vakalara karşı iş işten geçmeden en etkili tedavinin korunmak olduğunu belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Bölüm Uzmanı Prof. Dr. Gürkan Ersoy, "Gece uyurken anne ve babalar kovalı sobada kapağını kapatıyor. İyi niyetli bir yaklaşım ile herkesin sıcak içinde uyumasını isteyen anne ve babalar, geri dönüşü olmayan bir olaya el atıyorlar. Ama gece sobadan yeterince yanmamış karbonmonoksit gazı ortaya çıkıyor. Dışarı sızan bu gaz ile o odada kaç kişi varsa hepsi ölüyor. Unutmayalım ki bu gazın ne kokusu, ne tadı ve ne de rengi var. Görünmüyor fark edilmiyor. Hani bir egzoz veya mutfaktaki tüp kokar. İnsanlarımız maalesef uykudayken ölüme gidiyor" dedi. Gece yatmadan ince sobanın söndürülmesi ve kovanın dışarı çıkarılması gerektiğini belirten Ersoy, "Karbonmonoksit gazından zehirlenen birine yardım etmek için ilk olarak odanın kapı ve pencereleri açılmalı. Zehirlendiği düşünülen kişinin temiz havaya çıkarılıp 112 yi arayıp ambulansı beklemesi lazım. Biz de zehirlenme vakası geldiğinde hastaya ilk olarak temiz hava veriyoruz" dedi.