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Menderes’e tam 790 palmiye

Giriş Tarihi: 20.12.2018
Menderes’e tam 790 palmiye
MENDERES Belediyesi'nin Karayolları Bölge Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında Menderes Çevreyolu Peyzaj Çalışmaları hızla sürüyor. Çalışma kapsamında sulama tesisatının tamamlandığı projede ilk palmiyelerde dikildi. Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu da dikim çalışmalarında yer aldı. Görece kavşağı ile Küner kavşağı arasında yer alan 10 kilometrelik alanda gerçekleştirilen çalışmalarda dikilecek 790 palmiyenin ilk kısmının dikimi gerçekleşirken, 7 kavşaktan oluşan projede palmiyenin yanı sıra bin 600 adet çınar ağacı, 25 bin metrekare çim serimi ve yüz bin adet farlı türlerden bitkiler de alana dikilecek.
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Menderes’e tam 790 palmiye
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