Özdeş: Kupa tamam Sıra geldi A.Gücü’ne

BUGÜN NELER OLDU

iraat Türkiye Kupası, Göztepe'ye nefes aldırdı. İlk maçta rakibini 3-0 yenen sarı-kırmızılılar Bornova Stadı'nda da müsabakayı 2-1 kazandı.Geçen sezondan bu yana birçok karşılaşmada yedek kulübesinde oturan genç orta saha oyuncusu Axel Ngando, attığı 2 klas golle forma rekabetinde 'Ben de varım' dedi.Özdeş, Türkiye Kupası'nda iddialı olduklarını belirterek, yola devam etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 4 OYUNCUNUN SAKATLIĞI BULUNUYORAnkaragücü maçı nedeniyle rotasyona gittiklerini belirten deneyimli teknik adam,dedi.GÖZTEPE, hücum hattına yapılacak transfer için Antalyasporlu Souleymane Doukara'yı gündemine aldı.Fransız futbol sitesi Foot da transferi doğruladı. Göztepe'de teknik direktör Kemal Özdeş, Ankaragücü maçı sonrası kadroda rotasyona hazırlanıyor.Özdeş, savunmada Kadu ve Wallace Reis'in yanı sıra Berkan Emir'in de performansından memnun kalmadı. Bu mevkilere mutlaka transfer yapılacak. Ayrıca ileri uca da en az bir isim bekleniyor.Nazilli Belediyespor karşısında rakip kalelere 14 şut atan ve bunların 9'unda isabet bulan Göztepe, bu şutların 2'sini ağlarla buluşturdu. Sarı-kırmızılılarda golleri atan Ngando ise bu sezon ilk kez rakip ağları havalandırdı.