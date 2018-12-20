Özdeş: Kupa tamam Sıra geldi A.Gücü’ne

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iraat Türkiye Kupası, Göztepe'ye nefes aldırdı. İlk maçta rakibini 3-0 yenen sarı-kırmızılılar Bornova Stadı'nda da müsabakayı 2-1 kazandı. İzmir temsilcisinde forma şansı bulamayan futbolcuların isteği ve oyunu, teknik ekibi sevindirdi.
Geçen sezondan bu yana birçok karşılaşmada yedek kulübesinde oturan genç orta saha oyuncusu Axel Ngando, attığı 2 klas golle forma rekabetinde 'Ben de varım' dedi. Diğer genç isimler Samed Ali, Serkan, Yalçın ve kaleci Göktuğ'un da güven vermesi teknik direktör Kemal Özdeş'i memnun etti.
Özdeş, Türkiye Kupası'nda iddialı olduklarını belirterek, yola devam etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 4 OYUNCUNUN SAKATLIĞI BULUNUYOR
Ankaragücü maçı nedeniyle rotasyona gittiklerini belirten deneyimli teknik adam, "Hafta sonu bizim için çok önemli bir maç var. Kayseri'de Ankaragücü ile karşılaşacağız. Kupadaki galibiyetimizi ligde taçlandırıp devreye güzel girmek istiyoruz"
dedi. YÖNETİMİN GÜNDEMİNDE TRANSFER VAR
GÖZTEPE, hücum hattına yapılacak transfer için Antalyasporlu Souleymane Doukara'yı gündemine aldı. 27 yaşındaki Senegalli için temaslara başlayan Göztepe yönetimi, transfer için Galatasaray ile çekişiyor.
Fransız futbol sitesi Foot da transferi doğruladı. Göztepe'de teknik direktör Kemal Özdeş, Ankaragücü maçı sonrası kadroda rotasyona hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı teknik adam en az 6 oyuncuyla yollarını ayırmayı planlarken, en çok değişimi ise savunma bloğunda yapacak.
Özdeş, savunmada Kadu ve Wallace Reis'in yanı sıra Berkan Emir'in de performansından memnun kalmadı. Bu mevkilere mutlaka transfer yapılacak. Ayrıca ileri uca da en az bir isim bekleniyor. 9
Nazilli Belediyespor karşısında rakip kalelere 14 şut atan ve bunların 9'unda isabet bulan Göztepe, bu şutların 2'sini ağlarla buluşturdu. Sarı-kırmızılılarda golleri atan Ngando ise bu sezon ilk kez rakip ağları havalandırdı.