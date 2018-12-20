Özgür KAYNAR: Tarihe havale

BUGÜN NELER OLDU

Bir FETÖ davasının anatomisini arz ediyorum...Dosyası da tıpkı geçmişi gibi!Hakkında yargımızdan çıkan karar yoruma kapalı, fakat millet vicdanının ve tarihin yargısına açık!Kaynağı belirsiz para musluklarından fonlanan kozmik ithal vakıflar ile içli dışlı sözde aydınlardan kendileri.Gizemli ilişkilerin odağını mesken tutanlardan anlayacağınız.İnsanlığınsapkın inançlarıyla harmanladıkları ezoterikplanları için her şeyimubah gören emperyallerinkirli paralarıile insan hakları,Bir yanında gözü dönmüş o azgın STK'cı liberallerin sosyalist üniforması giydirdiği antimilli entelektüeller, diğer yanında bizi içten içe kemiren FETÖ ve aynı yerden beslenen diğer örgütler!Sanık işte böyle sıradışı olunca, hiçbir şey de sıradan olmuyor!Gözaltı haberi duyulur duyulmaz sınırın ötesindeki sesi gür paydaşları düğmeye basıyor.Hele tutuklanınca kızılca kıyamet koparılıyor.İmza kampanyaları başlatılıyor,İçerdeki destekçiler de boş durmuyor, onlar da seferberlik ilan ediyor.İddianamesinin hazırlandığı gün dosyası başka bir şehre alınıp tahliye ediliyor.vetemsilcileri gözlemci olarak duruşmalarıkaçırmıyor.Adı da, faaliyetleri de bize yabancı vakıfların yöneticileri de mahkeme salonunu dolduruyor.Soruşturma safhasında savcılığın bilgisine başvurduğu tanıklar yargılama aşamasında dinlenmiyor.En sonunda o sıradışı sanık beraat ediyor,da adliyeden çıkarılıyor.Tüm ayrıntıları bende saklı o davaya ilişkin yapılacak tek şey tarihe havale etmek...Yargı kararını eleştirdiğim falan yok!Başta da söylediğim gibi sadece bir FETÖ davasının anatomisini arz ediyorum.Ne olur, ne olmaz diye de not düşüyorum.Takdir, millet aklı ve vicdanının...