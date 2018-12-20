Özgür KAYNAR: Tarihe havale

Bir FETÖ davasının anatomisini arz ediyorum... Sanık meşhur biri.
Dosyası da tıpkı geçmişi gibi!
Hakkında yargımızdan çıkan karar yoruma kapalı, fakat millet vicdanının ve tarihin yargısına açık!
Kaynağı belirsiz para musluklarından fonlanan kozmik ithal vakıflar ile içli dışlı sözde aydınlardan kendileri.
Gizemli ilişkilerin odağını mesken tutanlardan anlayacağınız.
İnsanlığın kanını, iliğini sömürmeyi
sapkın inançlarıyla harmanladıkları ezoterik
planları için her şeyi
mubah gören emperyallerin
kirli paraları
ile insan hakları, demokrasi raporları düzenleyip nutuk atanlardan!
Bir yanında gözü dönmüş o azgın STK'cı liberallerin sosyalist üniforması giydirdiği antimilli entelektüeller, diğer yanında bizi içten içe kemiren FETÖ ve aynı yerden beslenen diğer örgütler!
Sanık işte böyle sıradışı olunca, hiçbir şey de sıradan olmuyor!
Gözaltı haberi duyulur duyulmaz sınırın ötesindeki sesi gür paydaşları düğmeye basıyor.
Hele tutuklanınca kızılca kıyamet koparılıyor. ÖDÜL YARIŞINDALAR
İmza kampanyaları başlatılıyor, ödül vermek için yarışa giriliyor.
İçerdeki destekçiler de boş durmuyor, onlar da seferberlik ilan ediyor.
İddianamesinin hazırlandığı gün dosyası başka bir şehre alınıp tahliye ediliyor. ABD Büyükelçiliği
ve AB Delegasyonu
temsilcileri gözlemci olarak duruşmaları
kaçırmıyor.
Adı da, faaliyetleri de bize yabancı vakıfların yöneticileri de mahkeme salonunu dolduruyor.
Soruşturma safhasında savcılığın bilgisine başvurduğu tanıklar yargılama aşamasında dinlenmiyor.
En sonunda o sıradışı sanık beraat ediyor, kahraman edasıyla
da adliyeden çıkarılıyor.
Tüm ayrıntıları bende saklı o davaya ilişkin yapılacak tek şey tarihe havale etmek... Yanlış anlaşılmasın!
Yargı kararını eleştirdiğim falan yok!
Başta da söylediğim gibi sadece bir FETÖ davasının anatomisini arz ediyorum.
Ne olur, ne olmaz diye de not düşüyorum.
Takdir, millet aklı ve vicdanının...