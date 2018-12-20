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Pamukkale 2019’a hazır: Oteller doldu

Giriş Tarihi: 20.12.2018
Pamukkale 2019’a hazır: Oteller doldu
YENI yıla Pamukkale'de girmek isteyenler Denizli'deki otelleri simdiden doldurdu. Tesislerin doluluk oranlarının yüzde 100'e ulastıgını aktaran Denizli Turistik Otelciler ve Isletmecileri Dernegi (DENTUROD) Baskanı Gazi Murat Sen, kıs turizminde ziyaretçilerin termal suların bulundugu bölgeleri ve kayak merkezlerini tercih ettigini aktardı. Pamukkale'nin yıl boyunca yerli ve yabancı turistleri agırladıgını aktaran Baskan Sen, "Pamukkale termal ve tarihi özellikleriyle, tarih ve dogal güzellikleri bir arada tasımasıyla, bütün yıl yerli ve yabancı ziyaretçileri ciddi anlamda agırlıyor. Bu yıl 2 milyonun üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçiyi agırlayan Pamukkale, yılbasında yüzde 100 doluluga ulasmıs durumda. Bundan sonraki dönemlerde de özellikle yerle ziyaretçilerimizi Pamukkale'ye bekliyoruz" dedi.
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Pamukkale 2019’a hazır: Oteller doldu
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