Poşet yerine örgü file yapıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenle kapsamında 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren tüm plastik alışveriş poşetleri ücretli olacak. Hal böyle olunca kolları sıvayan kursiyerler, Gaziemir Belediyesi'nde 'Cumhuriyet Semt Evleri'nde pazar filesi örme kursu açıldı. Bir ayda yaklaşık 80 fileyi örmeyi başaran kursiyerlerin ürünleri, ilk etapta Gaziemir Belediyesi tarafından satın alınarak pazarlarda vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Kursiyerler daha sonra el emeği ürünü filelerin satışını gerçekleştirecek. 200 kursiyere file örme eğitimi verdiğini belirten Dekoratif El Sanatları Usta Öğreticisi Ülkü Hansoy, "Aralık başında kursiyerlerimizle file örmeye başladık. Farklı mahallelerde 200 kursiyerim 80 file ördü bile. Poşetlerin yılbaşından sonra ücretli olacağı kesinleşince işimizi hızlandırdık" dedi.