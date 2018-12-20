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affetmiyor

Giriş Tarihi: 20.12.2018
Sefa Yılmaz affetmiyor
ALTINORDU'NUN yıldızı Sefa Yılmaz, eski kulüplerine gol atma başarısıyla dikkat çekiyor. Yıldızı Kayserispor'da parlayıp Trabzon'a giden Sefa, Karadeniz ekibinde Kayserispor'a gol attı. Trabzon'dan Alanya'ya transfer olunca da Alanyaspor formasıyla Trabzonspor'un filelerini havalandırdı. O sezon devre arası Gaziantep'e transfer oldu. Bir tek eski kulübü Alanyaspor'a gol atamadı. Gaziantep'ten Boluspor'un yolunu tuttu. Kırmızı-beyazlı formayla Gaziantep'e gol atma başarısını gösterdi. Sezon başında Altınordu'ya gelen Sefa, geçtiğimiz hafta eski takımı Boluspor'un da filelerini havalandırdı.
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Sefa Yılmaz affetmiyor
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