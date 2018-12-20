Sıla’ya abisi hayat verdi

BUGÜN NELER OLDU

Giresun'da İlyas ve Zülbiye Küçük çiftinin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Sıla (6), doğumunun ardından geçirdiği sarılık ve kilo alamaması nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde bir süre tedavi gördü. Doğuştan safra kanallarının olmadığının belirlenmesi üzerine küçük kıza 2 aylıkken "kasai" adı verilen operasyonu yapan doktorlar, Sıla'nın karaciğerinden ince bağırsaklarına safra akımını sağladı. Hastalığı iyileşmeyen Sıla, karaciğer nakli olması için ambulans uçakla İzmir'deki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ege Üniversitesi'ne 2 yıl sonra kontrol amaçlı tedaviye geldiğinde karaciğer değerleri yüksek çıkan Sıla için doktorları acil nakil kararı aldı.Anne ve baba verici adayı oldu ancak çeşitli sağlık sorunları nedeniyle verici olmaları uygun bulunmadı. Kardeşlerin de yasal yaş sınırı olan 18'den küçük olmalarından dolayı Sıla için Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi'ne başvuru yapıldı. Sıla, bu süre boyunca iki kez siroza bağlı varis kanaması geçirdi. Kardeşine çok üzülen 20 yaşındaki ağabeyi Beytullah Küçük, İzmir Kent Hastanesi'nde yapılan ameliyatla kardeşine yeni bir hayat verdi. Kardeşi hasta olduğunda kendisinin 14 yaşında olduğunu anlatan Beytullah Küçük, "Bir an önce yaşım dolsa da kardeşime karaciğerimi verebilsem diye bekledim. Yaşım doldu, kardeşim de bugüne gelebildi. Sadece kan değil karaciğer kardeşi de olduk" dedi. Sıla ise, "İleride doktor olmayı istiyorum. Burada doktorlar beni kurtardı ben de hasta çocukları iyileştirmek istiyorum" şeklinde konuştu. İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli Bölümü Başkanı Doç. Dr. Murat Kılıç, "Ağabeyi uygun olunca nakil yaptık. Sıla'nın hastalıklı karaciğerini çıkarıp yerine ağabeyinden aldığımız sağlıklı karaciğer parçasını naklettik. Yapılan nakil kızımıza uyum sağladı" diye konuştu.