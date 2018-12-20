Söke’ye uzanan kitap dostluğu

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kitap dostları, Aydın'ın Söke ilçesindeki Sarıkemer Emine Gezerler İlkokulu ve Ortaokulu'na bin 146, Bağarası Şehit Oğuz Arslan İmam Hatip Ortaokulu'na ise bin 20 kitap hediye etti. Kitap Dostluğu Kulübü Kurucusu Dilek Özcan ve Bucalılar Grubu sözcüsü Baki Kanıcı öncülüğünde 14 gönüllü Söke'ye giderek öğrencilerle bir araya geldi. 'Mutlu yarınlar için okumayan çocuk kalmasın' sloganıyla çalıştıklarını belirten Kitap Dostluğu Kulübü Kurucusu Dilek Özcan, 8 yıl önce resmi olarak faaliyet göstermeye başlayan kulübün 100 binden fazla kitabı çocuklara ulaştırdığını söyledi. 2018- 2019 öğretim yılında 13 bin kitap bağışı yaptıklarını anlatan Özcan, son olarak Söke'deki Bağarası Şehit Oğuz Arslan İmam Hatip Ortaokulu ile Sarıkemer Emine Gezerler İlk ve Ortaokulu'na kitap götürdüklerini belirtti.Minibüs kiralayarak Söke'ye 21 koli kitap taşıdıklarını anlatan Bucalılar Grubu adına konuşan Baki Kanıcı, "Kitaplarımızı çocuklarımıza verdik. İstanbul'dan Burhaniye'den Türkiye'nin her yerinden kitap geldi. Hayatımda en mutlu olduğum gündü" dedi. 140 öğrencili Sarıkemer Emine Gezerler İlk ve Ortaokulu Müdürü Yılmaz Doğan ise, "İçi kitap dolu bir kütüphanemiz oldu" dedi.