Tartıştığı doktora çikolata götürdü

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İzmir'in Menemen ilçesind hamallık yaparak geçimini sağlayan Yıldıray Bacar, geçen mart ayında annesi Aynur Bacar'ı tedavi ettirmek amacıyla Menemen Devlet Hastanesi'ne götürdü. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Pakize Ayşe Turan, muayene ettiği Bacar'dan efor testi yaptırmasını istedi. Annesinin test sonuçlarını doktora götüren Yıldıray Bacar, içeride hasta varken bunlara bakmasını istedi. Başka bir hastayı muayene ettiğini söyleyen Turan ile Bacar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Turan, Bacar'dan kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Olayı soruşturan savcı, konunun uzlaşmayla çözülebilecek suçlar kapsamında olmasından dolayı dosyayı uzlaştırma savcısına gönderdi. Karşıyaka Adliyesi Uzlaştırma Bürosu da Uzlaştırmacı Avukat Ayhan Çakmak'ı görevlendirdi. Çakmak, özür dileme karşılığında tarafları uzlaştırdı. Annesinin sağlığı nedeniyle paniklediğini ve bu nedenle bir an önce test sonuçlarını göstermek için uğraştığını belirten Bacar, Dr. Turan'ı ziyaret ederek özür diledi. Ziyarette kendisine çikolata ikramında bulanan Bacar'a bunun için teşekkür eden Turan, özür dilenmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının giderek arttığını belirten avukat Ayhan Çakmak, "Bu tür olaylardan üzüntü duyuyorum. Böyle bir olaydan sonra uzlaştırmacı olarak, şüpheli tarafın yaptığı yanlışı anlayarak ve özür dilemesiyle uzlaşmanın sağlanmasından mutlu oldum. Bu olayda iki tarafı mahkeme aşamasına gelmeden uzlaştırdık ve iki tarafın imzaladığı uzlaşma tutanağını savcılığa teslim ettik" dedi. Bu tür olaylarda, işlenen suçun uzlaşma kapsamına girmesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma aşamasında dosyayı uzlaştırma savcısına gönderdiğini dile getiren Çakmak, "İki taraf da maddi harcama yapmıyor" dedi.