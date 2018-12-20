Tramvay ile taksi çarpıştı

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Halkapınar ile Fahrettin Altay arasında sefer yapan Konak Tramvayı, Halkapınar'dan Alsancak yönüne hareket halindeyken, Alsancak Garı'na gelmeden önceki trafik ışıklarında bulunan araç geçiş noktasında, bir ticari taksi ile çarpıştı. Görgü tanıklarının iddiasına göre ticari taksi, raylardan geçmek istediği sırada tramvay çarptı. Çarpışmanın ardından tramvaydaki yolcular, indirildi. Olayda herhangi bir yolcu, yara almadı. Taksi ve tramvayda ise maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle seferler aksadı.