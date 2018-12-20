Yılbaşı öncesi 10 ton sahte içki yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Durasıllı Mahallesi'nde 3 evde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, Salihli Sulh Ceza Hakimliği kararı ile M.D.(51), E.K.(59) ve B.K'ya (60) ait ikamet, eklenti ve depolarına eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 9 bin 100 litre kaçak şarap, 30 litre kaçak rakı, 12 litre kaçak viski olmak üzere toplam 9 bin 142 litre kaçak içki ve içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.Operasyonda ele geçirilen kaçak içki ve malzemelere el konulurken, şüpheliler ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan 3 şahsın şarap için 627 bin 900 lira, rakı için 3 bin 60 lira, viski için bin 400 lira olmak üzere toplam 632 bin 400 lira idari para cezasına çarptırıldı. Ele geçirilen kaçak içkilerin ise Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine yed-i emin olarak teslim edildiği açıklandı. Söz konusu içkilerin, emniyet güçleri eşliğinde imha edileceği belirtildi.