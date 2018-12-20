Zeybekci’den stat müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

Insaatı 2015 yılında baslamasına ve bugüne kadar yaklasık 16 milyon TL harcanmasına ragmen açılan davalar nedeniyle yapımı duran Karsıyaka Stadı ile ilgili müjdeli haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanlıgı, imar barısı kapsamında Çevre ve Sehircilik Bakanlıgı'na müracaat ederek, "Yapı Kayıt Belgesi" aldı ve insaatın bugüne kadar tamamlanan kısımları da tescil edildi. Karsıyaka Stadı'nın yapımına devam edilmesi noktasında, yasal engellerin ortadan kalkması açısından önemli bir asamaya gelindi. AK Parti Izmir Büyüksehir Belediye Baskan adayı Nihat Zeybekci, "Dünya Karsıyakalılar Günü"nde sevindirici haberi duyurarak, "Bütün Karsıyakalıların dört gözle bekledigi, Karsıyaka Spor Kulübü'müzün gelecegine imza atacak bu stat tamamlanacaktır. Bundan kimsenin süphesi olmasın" dedi. Izmir'deki Göztepe ve Alsancak Stadı insaatlarının tüm hızıyla devam ettigine dikkat çeken Zeybekci, "Ilk ihalesi 2014 yılının Ocak ayında yapılan ve 2015 yılında insaatı baslayan Karsıyaka Stadı'nda devletimiz bugüne kadar 16 milyon TL'ye yakın harcama yaptı. Insaatların temel ve subasmanları tamamlandı. Ancak iki kez ihale edilmesine ragmen itiraz ve davalar nedeniyle proje bir türlü tamamlanamadı" diye konustu. Zeybekci, söyle devam etti: "Gençlik ve Spor Bakanlıgımız, Izmir Spor Kulüpleri Birligi Vakfı'nın da takibi ile imar barısı kapsamında Çevre ve Sehircilik Bakanlıgı'na müracaat etti. Bunun sonucunda da 'Yapı Kayıt Belgesi' alınarak, insaatın bugüne kadar tamamlanan kısımları tescil edildi. Böylece, isin devamı için önemli bir asama geçilmis oldu. Ancak geçen süre içerisinde, yapılan ikinci ihalenin de iptal edilmis olması sebebi ile önümüzdeki aylarda, insaatın kalan kısmı için 'ikmal ihalesi'ne çıkılabilmesi sansı ortaya çıktı." Karsıyaka Stadı insaatının 3 yıldır bekledigini belirten Zeybekci, bunun kabul edilebilir bir durum olmadıgını dile getirdi. Zeybekci, Dünya Karsıyakalılar Günü'nde yaptıgı açıklamada, Büyüksehir Belediye Baskanlıgımız döneminde stat insaatının kaldıgı yerden devam ettirilerek, tamamlanacagını paylastı. Zeybekci, ayrıca önümüzdeki günlerde Karsıyaka Spor Kulübü Baskanı Turgay Büyükkarcı ile bir araya gelecegini belirterek, kulübün diger sorunlarının çözümü için de çalısacaklarını vurguladı.