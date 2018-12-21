20 milyon lira ile ortadan kayboldu

BUGÜN NELER OLDU

Turgutlu ilçesinde, kuyumculuk yapan 30 yaşındaki Osman F'nin, kâr payı vaadiyle çok sayıda kişiden topladığı yaklaşık 20 milyon lira ile ortadan kaybolduğu ileri sürüldü. Polis, 3 gündür dükkanını açmayan ve evine de gitmediği öğrenilen O.F'nin bulunması için çalışma başlattı. Polis, 3 aylık evli olan O.F'nin, eşini de alarak ortadan kaybolduğunu belirledi. O.F'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. O.F'nin Turgutlu Çakıcı Camii'nde imam olan babası Alim F. kendisinin yaşananlarla ilgili bir bilgisi olmadığını belirtti, "Oğlum, en son 15 Aralık cumartesi akşamı evime geldi. Sohbet edip, çay içtik. 'İşler nasıl' diye sordum. 'Alacaklarımızı tahsil edemiyoruz, sorun yaşıyoruz' dedi. En son görüştüğümüzde, 'Merak etmeyin 2-3 güne kadar geleceğiz' dedi. Başka da bir bilgim yok. Biz de kendisine ulaşamıyoruz" diye konuştu. O.F.'nin kâr payı vaadiyle vatandaşlardan ve bazı altın toptancılarından topladığı yaklaşık 20 milyon lira ile ortadan kaybolduğu ileri sürüldü.