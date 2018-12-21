7 yıl sonra gelen emeklilik sevinci

BUGÜN NELER OLDU

1991 yılında TEKEL'e ait Osmancalı işletmesinde bir gün arayla devlet işçisi olarak göreve başlayan iki kadın, 25 yıllık çalışma hayatı sonrası emekli olmayı beklerken çalıştıkları kurumda yapılan bir dizi hatalar nedeniyle bir türlü emekli olmadı. Soy isimleri Coşkun olan biri Alime diğeri Halime isimli kadınlar, isimlerindeki bir harf farkı nedeniyle yaşadıkları sıkıntılı günleri 7 yıldır verdikleri hukuk mücadelesinin ardından geride bıraktı. 7 yıl boyunca mahkeme kapılarını aşındıran Alime Coşkun'un, yardım çağrısı karşılık buldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt'un da yardımıyla, emeklilik dilekçesi kabul edilen Alime Coşkun, hak ettiği emeklilik maaşına 7 yıl sonra kavuştu. İsim benzerliği olan Halime Coşkun'un ise emekliliği hak etmesine rağmen eşinin vefatından dolayı çalışmaya devam ettiği öğrenildi. Oğluyla birlikte ilk maaşını çeken Alime Coşkun, "Torunlarıma hediyeler alamıyordum. Çok zor durumda kaldım. Artık emekli paramla hediye alabileceğim" dedi. Oğlu Murat Coşkun da, "7 yıldır uğraştığımız bir davanın sonucunda yarımda olsa şu an mutluluğunu yaşadık. Annem bugün ilk maaşını aldı. Sevincini şu an kelimelerle anlatamam. İlk maaşım ile tez zamanda Akçaköy Mahallesi'nde lokma hayrı yapacağız" diye konuştu.