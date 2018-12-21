Ablasını kurtardı kendi can verdi

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de bir GSM operatörünün çağrı merkezinde çalışan 27 yaşındaki Melike Kürecili ile 29 yaşındaki ablası Merve Kürecili Uygun mesai bitiminde Bornova Cumhuriyet Meydanı'ndan servisten indi. İndikten saniyeler sonra A.S'nin kullandığı otobüs, servis otobüsüne çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Kontrolden çıkan otobüs abla kardeşin de bulunduğu kaldırımdaki yayalara çarptı. Otobüsün geldiğini gören Melike Kürecili kendisini siper ederek ablasını kurtardı, ama hayatını kaybetti. Merve Kürecili Uygun'un çocukluk aşkı Çağrı Uygun ile bir yıl önce evlendiği öğrenildi. Korkunç kaza, saat 19.30 sıralarında Bornova Cumhuriyet Meydanı kavşağında meydana geldi. Bir GSM operatörünün çağrı merkezinde çalışan Melike Kürecili ile ablası Merve Kürecili Uygun mesai bitiminden sonra Cumhuriyet Meydanı'nda servis otobüsünden indi. Mustafa Kemal Caddesi'nden Bornova Kaymakamlığı'na istikametine doğru kavşaktan dönen A.S. yönetimindeki servis otobüsü kontrolden çıkarak önce M.Ö. yönetimindeki otobüse arkadan çarptı, sonra da savrularak kaldırıma çıktı. Otobüs daha sonra servis otobüsünden inen yolcuların arasına daldıktan sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen AKS 110 ekipleri otobüsün altında kalan yaralıları çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Otobüsün altından çıkarılan 3 yaralıdan 27 yaşındaki Melike Kürecili hayatını kaybetti. Ablası Merve Kürecili Uygun'un da aralarında S.M. ve Z.G.A. yaralandı. Yaralılar tedavileri için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken, kaza sonrası polis merkezine sığındığı ileri sürülen otobüs şoförü A.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde otobüsün yolcu indirmek için bekleyen minibüse arkadan çarparak yayaları altına alması görülüyor. Korkunç kaza ile ilgili çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Yaklaşık bir yıl önce çocukluk aşkı Çağrı Uygun ile evlendiği öğrenilen Merve Kürecili Uygun'u aynı firmada çalıştığı kız kardeşi Melike Kürecili'nin kurtardığı belirlendi. Kaza sırasında otobüsün kendilerine doğru geldiğini gören Melike Kürecili'nin kendisini siper ederek ablasına sarıldığı ve bu şekilde kurtardığı öğrenildi. Ancak kollarıyla sarılarak ablasını kurtaran Melike Kürecili kazada hayatını kaybetti. Melike'nin ölümü, ailesi, yakınları ve iş arkadaşlarını yasa boğdu. Melike'nin bugün Kuşadası'nda toprağa verileceği öğrenildi.