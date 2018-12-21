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AK Partili kadınlar eğitimde

Giriş Tarihi: 21.12.2018
AK Partili kadınlar eğitimde
AK Parti İzmir'de kadın kolları da yerel seçim çalışmalarına hız verdi. AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ'ın önderliğinde 30 ilçede, ilçe kadın kolları teşkilatlarına eğitim verilmeye başlandı. Genel merkezde aldıkları eğitimleri teşkilatlarıyla paylaştıklarını belirten İl Kadın Kolları Başkanı Büyükdağ, "AK Parti Genel Merkez kampımızda aldığımız eğitimleri, birim birim ilçe teşkilatlarımıza da vereceğiz. Teşkilat birimimiz, seçim işleri, tanıtım ve medya birimimiz, sekretaryamız 30 ilçemizde gerekli eğitimleri verecek" dedi. Yaklaşık 2 hafta sürecek olan eğitimler ilçe kadın kolları başkanları ve yönetimleri, kadın kolları mahalle başkanlarını kapsıyor. Rıfat Eriş
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AK Partili kadınlar eğitimde
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