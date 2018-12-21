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Anneden kızına yeni bir hayat

Giriş Tarihi: 21.12.2018
Anneden kızına yeni bir hayat
BALIKESİR'İN Edremit ilçesi Hekimzade Mahallesi'nde pazarcılık yaparak yaşamını sürdüren Hülya (27) ve Vahdet Zımba (28) çifti, 4 çocuğundan en küçüğü olan 1.5 yaşındaki Kardelen Zımba'yı, 7 ay önce karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle hastaneye götürdü. Çekilen ultrason sonucunda minik Kardelen'in karaciğerinde kitle olduğu belirlendi. Doktorlar, kemoterapi uygulanan Kardelen'in karaciğer nakli olması gerektiğini aileye bildirdi. Minik Kardelen, nakil için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırıldı. Doku uyumu olumlu olan anne Hülya Zımba'dan alınan karaciğer dokusu Kardelen'e nakledildi. Kızına ikinci kez can olan anne Hülya Zımba, "Hiç tereddüt etmeden kurtulsun diye karaciğerimi yavruma verdim. Ona canım feda" dedi.
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Anneden kızına yeni bir hayat
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