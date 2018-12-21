Balıkesir’in rakibi belli oluyor

BUGÜN NELER OLDU

ZIRAAT Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdıran Balıkesirspor Baltok'un, rakibi bugün belli oluyor. Bal-Kes, 2013-2014 sezonunun ardından yeniden bu aşamaya katılmaya hak kazandı. Kupaya 3. turda katılan Balıkesirspor Baltok bu turda Amed Sportif'i 5-0 ile geçmeyi başardı. 4. turda TFF 2. Lig ekiplerinden Pendikspor'u 3-1 ile eleyen kırmızı-beyazlılar 5. turda da Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile eşleşti.Balıkesirspor Baltok tarihinde Türkiye Kupası'nda en başarılı sezonunu 1970-1971 sezonunda yaşadı.Türkiye Kupası'nda Çaykur Rize ile berabere kalan Balıkesir, son 5 resmi maçını da kaybetmedi.