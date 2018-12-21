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müzesine öğrenci ilgisi

Giriş Tarihi: 21.12.2018
Çanakkale müzesine öğrenci ilgisi
İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde, Çanakkale Savaşları'nın tüm yönleriyle anlatıldığı 'Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi' sergisi açıldı. Dere Mesire Alanı Atatürk Fuaye Salonu'nda açılan sergide, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan tüfek ve mermiden askerlerin kullandığı kaplar ve giyeceklere kadar çok sayıda objeye yer verildi. Siperlerde şehit düşen askerlerin anlatıldığı cansız mankenlerle oluşturulan bir köşenin de yer aldığı sergi, ilk günden büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Arif Uğurlu, "Çanakkale demek Atatürk demektir. Bu ülkenin kurtuluşunda kahraman ecdatlarımızın verdikleri kahramanlığı bugün burada görerek yaşayacağız. Belediye olarak Kadınlar Kulübümüz aracılığı ile Çanakkale'ye kültür gezileri düzenledik. Şimdi de özellikle öğrencilerimiz için sergiyi ilçemize getirdik" diye konuştu.
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Çanakkale müzesine öğrenci ilgisi
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