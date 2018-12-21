Göztepe’ye Bektaş sürprizi

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üper Lig'de sıkıntılı bir süreç geçiren Ankaragücü'nde İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Bayram Bektaş, ilginç bir tesadüf sonucu ilk sınavını eski takımı Göztepe karşısında verecek.Son haftalarda özellikle taraftarlar tarafından sosyal medya üzerinden ağır eleştiriler alan Bektaş, başkan Mehmet Sepil'le yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak anlaşarak Göztepe macerasını noktalamıştı. Ancak Bektaş yeşil sahalardan sadece 1 hafta ayrı kaldı. Ankaragücü ile sezon sonuna kadar anlaşan genç teknik adam, Başkent temsilcisiyle Süper Lig kariyerine devam edecek.Eski takımını çokiyi tanıyan Bektaş'ınilk maçının Göztepeile olması da avantajolarak değerlendirildi.Bektaş'la vedalaşan Göztepedeneyimli teknik adam KemalÖzdeş'i göreve getirmişti. Göz-Göz, Özdeş ile çıktığı ilk maçtaevinde Bursaspor berabere kaldı.Göztepe kulübünde inişli çıkışlı bir süreç geçiren Bayram Bektaş, 6 galibiyet ve 9 yenilgi aldı.TEKNIK direktör Kemal Özdeş yönetiminde eski teknik patronu Bayram Bektaş'a karşı yeni bir sayfa açmak isteyen Göztepe'de başkan Mehmet Sepil ve yönetim takıma olan güvenlerini dile getirdi. Kötü süreçte takımın yanında olan Sepil, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde oyuncuları ve teknik ekibi hiç yalnız bırakmadı. Bu arada Göztepe, son 3 sezonda ilk yarının son maçlarını hep kaybetti. 2015- 16'da 1. Lig'de Karabükspor'a 3-2, 2016-17'de yine aynı ligde 17. haftada Denizlispor'a 4-2 kaybeden Göztepe geçen sezon da renktaşı G.Saray'a deplasmanda 3-1 yenildi. Hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren sol bek Traore, stoper Hakan, orta saha oyuncuları Atakan ve Deniz bu hafta oynayamayacak.