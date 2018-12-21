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Horoz’un konuğu İstanbulspor

Giriş Tarihi: 21.12.2018
SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta Karabükspor'u deplasmanda 3-2 yenip devreyi Süper Lig potasında bitirmeyi garantileyen Denizlispor, bugün ilk yarının son haftasında İstanbulspor'u misafir edecek. Atatürk Stadı'nda oynanacak maç 19.00'da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda Karabükspor maçında sakatlanan Mbamba'nın durumunun belirsiz olduğu, iyileşen Alperen'in ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabileceği öğrenildi. Teknik Direktör Yücel İldiz, İstanbulspor'u yenerek devreyi en iyi şekilde bitireceklerini söyledi.
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Horoz’un konuğu İstanbulspor
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