Horoz’un konuğu İstanbulspor

SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta Karabükspor'u deplasmanda 3-2 yenip devreyi Süper Lig potasında bitirmeyi garantileyen Denizlispor, bugün ilk yarının son haftasında İstanbulspor'u misafir edecek. Atatürk Stadı'nda oynanacak maç 19.00'da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda Karabükspor maçında sakatlanan Mbamba'nın durumunun belirsiz olduğu, iyileşen Alperen'in ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabileceği öğrenildi.
Teknik Direktör Yücel İldiz, İstanbulspor'u yenerek devreyi en iyi şekilde bitireceklerini söyledi.