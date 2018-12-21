İZBAN’daki ek seferlere keşif kararı

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığı ile işletilen İZBAN'da, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle 10 Aralık'ta başlayan grev devam ediyor. Grevdeki İZBAN personelinin tren seferlerini durdurmasının ardından, işveren greve katılmayan taşeron personel ile günün yoğun saatlerinde 24 dakika aralıklarla seferleri yapmayı sürdürdü. Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi de 'grev kırıcılığı yapıldığı' iddiasıyla dava açtı. Davanın ilk duruşması, bugün Karşıyaka 1. İş Mahkemesi'nde görüldü. Sendika avukatı Erol Özcan, grevdeki işçilerin mağduriyetinin büyümemesi için ihtiyadi tedbir kararı alınmasını istedi. Mahkeme hakimi de saat dün saat 15.00'te bilirkişi heyeti ile birlikte İZBAN Genel Müdürlüğü'ne giderek, inceleme ve keşif yapılmasına karar verdi. Bugün saat 14.00'te yapılacak duruşmada ise mahkemenin karar vermesi bekleniyor.