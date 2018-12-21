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Kayak zamanı

Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Kayak Merkezi, bölgede etkili olan kar yağışıyla birlikte hazırlıklarını bitirerek sezonu açtı. Merkez, yeni sezonda da tatilcinin adresi olacak

Giriş Tarihi: 21.12.2018
Kayak zamanı
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın Denizli'yi kış turizminde de önemli bir cazibe merkezi haline getirmek hedefiyle hayata geçirdiği Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesindeki Denizli Kayak Merkezi, kar kalınlığının istenen düzeye ulaşmasıyla yeni sezona "merhaba" dedi. Şehir merkezine 75 kilometre uzaklıktaki 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da yer alan Denizli Kayak Merkezi'nin bu yıl da Denizli ve çevre illerden yoğun ziyaretçi alması beklenirken, toplam 13 kilometre uzunluğundaki 9 adet pisti ile sezon boyunca on binleri ağırlaması bekleniyor. Ege'nin en büyük kayak merkezinde bulunan toplam 9 adet pist, amatör ve profesyonel kayakçılar ve snowboard yapmak isteyenlerin aradığı her türlü imkanı barındırırken tesiste 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant bulunuyor. Saatte 2 bin 500 kişinin taşınabileceği mekanik tesislerde ziyaretçilerin günübirlik tüm ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal yapılar da bulunuyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Merkezimiz artık kış turizminin ve kayak tutkunlarının gözdesi oldu. Ege'nin en büyük kayak merkezi sadece Denizlililerin değil başta Aydın, Muğla, Antalya ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafından gelen kayak severleri ağırlıyor" dedi.
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Kayak zamanı
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