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Posta güvercinleri avcıların hedefinde

’da posta güvercinlerinin avcıların hedefinde olması, Posta Güvercin Sevenler Derneği üyelerinin tepkilerini çekti

Giriş Tarihi: 21.12.2018
Posta güvercinleri avcıların hedefinde
MANISA'DA 8 bin civarında posta güvercini bulunuyor. Türkiye Güvercin Federasyonu tarafından posta güvercinleriyle ilgili yarışlar düzenleniyor. Güvercinler 100 kilometreden başlayıp 1250 kilometre hatta daha fazla mesafede evlerine dönebiliyor. Uzun mesafeden gelen kuşlar avcılar tarafından vuruluyor. Şehzadeler Posta Güvercin Sevenler Derneği üyeleri büyük bir özveriyle besledikleri ve yarışa gönderdikleri posta güvercinlerinin yolda kendisini avcı gören insanlar tarafından vurulmasından dolayı büyük üzüntü yaşıyor. Türkiye Güvercin Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Yılmaz, "1979'dan beri posta beslemekteyim. Dernek olarak yarışlarımız düzenleniyor. Ama bu avcılar yüzünden biraz sıkıntılar çekiyoruz. Yoldan gelen güvercinlerimizi ve emeklerimizi vuruyorlar. Saçmalı kuşlarımız geliyor. Avcı arkadaşlarımızın Orman Bakanlığı'ndan denetlenmesini istiyoruz. Çünkü biz bunlara bir emek veriyoruz" dedi.
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Posta güvercinleri avcıların hedefinde
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