Posta güvercinleri avcıların hedefinde

BUGÜN NELER OLDU

8 bin civarında posta güvercini bulunuyor. Türkiye Güvercin Federasyonu tarafından posta güvercinleriyle ilgili yarışlar düzenleniyor. Güvercinler 100 kilometreden başlayıp 1250 kilometre hatta daha fazla mesafede evlerine dönebiliyor. Uzun mesafeden gelen kuşlar avcılar tarafından vuruluyor. Şehzadeler Posta Güvercin Sevenler Derneği üyeleri büyük bir özveriyle besledikleri ve yarışa gönderdikleri posta güvercinlerinin yolda kendisini avcı gören insanlar tarafından vurulmasından dolayı büyük üzüntü yaşıyor. Türkiye Güvercin Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Yılmaz, "1979'dan beri posta beslemekteyim. Dernek olarak yarışlarımız düzenleniyor. Ama bu avcılar yüzünden biraz sıkıntılar çekiyoruz. Yoldan gelen güvercinlerimizi ve emeklerimizi vuruyorlar. Saçmalı kuşlarımız geliyor. Avcı arkadaşlarımızın Orman Bakanlığı'ndan denetlenmesini istiyoruz. Çünkü biz bunlara bir emek veriyoruz" dedi.