Yağmur yağdı, barajlar doldu

BUGÜN NELER OLDU

içme ve kullanma suyunu sağlayan barajlardaki doluluk oranları güncellendi. Drone ile havadan da görüntülenen birçok barajlarda su seviyelerinin arttığı gözlendi. Devlet Su İşleri İzmir 2. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, Kestelli Barajı'nda, 18 Aralık 2017 tarihinde su seviyesi yüzde 39, 8 olarak kayıtlara geçerken, 18 Aralık 2018'de ise aynı barajda su seviyesi 40, 9 olarak belirlendi. Seferihisar Barajı 18 Aralık 2017'de yüzde 45,1 oranında doluluğa sahipken, bu yılın aynı ayında, su seviyesinin yüzde 41.5'te kaldığı görüldü. Beydağ Barajı'nda, su oranının geçen yıl ile aynı seviyede olduğu görüldü. Barajın doluluk seviyesi, yüzde 1,9. Bademli Barajı'ndaki doluluk oranının arttığı gözlendi. Baraj, geçen yılın aynı ayında yüzde 10,6 oranında doluluğa sahipken, bu yılın aynı ayında ise su seviyesi yüzde 34.5'e çıktı.