AK Parti Denizli’den ittifak teşekkürü

BUGÜN NELER OLDU

ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Denizli'de "ittifak" kararı almasının ardından AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, MHP Denizli İl Teşkilatı'na teşekkür ziyaretinde bulundu. MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk burada yaptığı konuşmada, cumhur ittifakının genel seçimde olduğu gibi yerelde de beraber yürüneceğini ifade etti. AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, "Denizli'de ittifakın sadece genel başkanlar düzeyinde değil, il başkanlarımız, belediye başkanlarımız, bütün partili kardeşlerimiz ve hemşerilerimiz düzeyinde oluşmasını arzu ediyoruz. Hedeflediğimiz de budur" dedi. Başkan Zolan ise, "Hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kazanan inşallah Denizli olsun" diye konuştu.