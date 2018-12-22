Altay son deplasmanda

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Osmanlıspor'a 1-0 yenilerek üst üste 3. mağlubiyetini alan, 16 puanla 14. sırada bulunan Altay, bugün ilk yarının son maçında deplasmanda 15. basamaktaki 15 puanlı Tetiş Yapı Elazığspor'la karşı karşıya gelecek.Karşılaşmayı Süleyman Abay yönetecek. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı sağ bek Yasin ve sakat ön libero Ferhat ile sol kanat Pedro forma giyemeyecek. Gözden çıkarılan stoper Ivanov da kadroya alınmadı. Teknik direktör Özden Töraydın, kritik bir maça çıkacaklarını belirterek,dedi.