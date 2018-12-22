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Antika pazarına vatandaş ilgisi

’da Şehzadeler’in Çarşı Mahallesi’nde tarihi 500 yıla dayanan ve ikinci el eşyaların, antikaların satıldığı pazar, büyük ilgi görüyor

CÜNEYT HASÇELİK Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 22.12.2018
Antika pazarına vatandaş ilgisi
MANISA'NIN Şehzadeler ilçesinde geçmişte 'Satım Sokak' ismiyle bilinen pazar, bugünlerde genellikle ikinci el kıyafetlerin satıldığı yer haline geldi. Ancak pazarın eski ihtişamını korumak ve yaşatmak isteyen antikacılar da, topladıkları eşyaları meraklılarıyla buluşturuyor.

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Sadece perşembe günleri kurulan pazara gelen müşteriler de geçmiş anıların peşine düşüp, tarihi değeri olan antikaları ucuza alma fırsatı yakalıyor. Pazarda çeşitli antika eserleri satan 62 yaşındaki Raşit Özdoğan, "15 yıldan bu yana bu işi yapıyorum. Tornacılık mesleğini yaptıktan sonra bu işe başladım. Severek yapıyorum. Antika eserleri topluyorum, kimilerini de satmak isteyenler getiriyor. Bu pazarın geçmişi çok eskiye dayanıyor. Eski ismi de 'Satım Sokak' olarak bilinirdi. Bu pazarda her şey sürpriz. Hangi antikanın ne zaman geleceği belli olmaz. 100-150 yıllık antikalar geliyor" diye konuştu
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Antika pazarına vatandaş ilgisi
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