Antika pazarına vatandaş ilgisi

BUGÜN NELER OLDU

Şehzadeler ilçesinde geçmişte 'Satım Sokak' ismiyle bilinen pazar, bugünlerde genellikle ikinci el kıyafetlerin satıldığı yer haline geldi. Ancak pazarın eski ihtişamını korumak ve yaşatmak isteyen antikacılar da, topladıkları eşyaları meraklılarıyla buluşturuyor.Sadece perşembe günleri kurulan pazara gelen müşteriler de geçmiş anıların peşine düşüp, tarihi değeri olan antikaları ucuza alma fırsatı yakalıyor. Pazarda çeşitli antika eserleri satan 62 yaşındaki Raşit Özdoğan, "15 yıldan bu yana bu işi yapıyorum. Tornacılık mesleğini yaptıktan sonra bu işe başladım. Severek yapıyorum. Antika eserleri topluyorum, kimilerini de satmak isteyenler getiriyor. Bu pazarın geçmişi çok eskiye dayanıyor. Eski ismi de 'Satım Sokak' olarak bilinirdi. Bu pazarda her şey sürpriz. Hangi antikanın ne zaman geleceği belli olmaz. 100-150 yıllık antikalar geliyor" diye konuştu