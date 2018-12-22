Büyükşehir, çocuklara hayvan sevgisi aşılıyor

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hayvanlarının daha modern ve konforlu bir tesise kavuşması için Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nda çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor. Türkiye'nin en büyüklerinden biri olan tesisi ziyaret eden öğrencilere hayvanların beslenmesi, bakımı ve onlara nasıl davranılacağı veteriner hekimler tarafından anlatılıyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sokak hayvanlarına sahip çıkma ve onlara daha uygun şartlarda yaşama imkanını sağlama adına kazandırılan dev tesis ile gelecek nesillere de hayvan sevgisi ve farkındalığını aşılamak istediklerini ifade etti. Başkan Osman Zolan, "Tesisimiz bir çok yönüyle ülkemizde ilk olma özelliğini taşıyor" dedi.