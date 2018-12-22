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Camideki asansör yaşlıları sevindirdi

Giriş Tarihi: 22.12.2018
Camideki asansör yaşlıları sevindirdi
BALIKESİR'İN 1. Gündoğan Mahallesindeki Hacı Hasan Camisi'ne yaptırılan asansör yaşlıları sevindirdi. 2001'de inşa edilen camide, hayırsever Kemal Demirel tarafından yaptırılan asansör, merdivenleri çıkmakta zorlanan yaşlı cemaatin işini kolaylaştırdı. İmam Ramazan Kaya, asansörün yaşlılara kolaylık sağladığını ifade ederek, hayırseverlere teşekkür etti. Asansörden faydalandığını anlatan Hüseyin Ergün, "Merdivenleri çıkmakta zorlanıyorduk. Çok büyük kolaylık oldu. Yaptıranlardan Allah razı olsun" dedi. Ahmet İlhan da, "Asansörü ekseri ben kullanıyorum. 45 yıldır buradayım. Çok büyük kolaylık oldu. Allah razı olsun" dedi.
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Camideki asansör yaşlıları sevindirdi
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