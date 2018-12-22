Dram üstüne dram

BUGÜN NELER OLDU

Buca ilçesinde yaşayan ve eşini trafik kazasında kaybeden, ardından bir davadan verilen ceza nedeniyle bir süre cezaevinde kalan Elmas Durmaz, yaşları 2, 4 ve 6 olan oğullarıyla tek göz odada yaşam mücadelesi veriyor. Eşini 2 yıl önce trafik kazasında kaybettiğini ifade eden Elmas, "Eşimin vefatı üzerine çok zor günler yaşadım. Bir koyunun çalınmasıyla ilgili eşime ve suç ortaklığı iddiasıyla bana dava açılmıştı. Bu davadan dolayı ben de ceza aldım ve eşim öldükten 2 hafta sonra cezaevine girdim. 1 yıl 2 ay boyunca cezaevinde kaldım. Cezaevinde geçirdiğim süre göz önünde bulundurularak, denetimli serbestlikten yararlandım. Bir süredir denetim sürecindeyim ve imza atmaya gidiyorum. Eşimi kaybettim, acısını yaşayamadan cezaevine girdim. Üç çocuğum da benimle beraber cezaevinde kaldı. Çok zor günler yaşadık" dedi. Üç küçük çocuğunu bırakamadığı için çalışamadığını dile getiren Durmaz, "Devletten aldığım dul ve yetim maaşıyla tek gelirimiz iki aydan iki aya 1150 TL'yi buluyor. Başka bir gelirim yok. Akrabalarım yardımcı olmuyor. Odunu, kömürü, ekmeği derken yetiştiremiyorum. Küçük çocuğuma bez alamıyorum. Çok zor geçiniyoruz, yollara yardım toplamaya gidiyorum. Gitmediğim yer çalmadığım kapı kalmadı. Artık mücadele edemiyorum. Yağmurda, soğukta çoluk çocuğum aç kalmasın diye insanlara yalvarıyorum" dedi.