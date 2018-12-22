Ege’nin kupada rakipleri belirlendi

ZİRAAT
Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalan 3 Ege temsilcisinin rakipleri belli oldu. Son şampiyon Akhisarspor, Kayserispor'la eşleşirken, Nazilli Belediyespor'u eleyen Göztepe'nin rakibi de Antalyaspor oldu. Niğde Anadolu'nun ardından Süper Lig ekipleri Sivasspor ve Ankaragücü'nü geçmeyi başarıp tüm dikkatleri üzerine çeken 2. Lig temsilcisi Bodrum Belediyesi Bodrumspor ise kurada yine Süper Lig'den Evkur Yeni Malatyaspor'u çekti.
Ege ekipleri ilk maçlarını 15-17 Ocak tarihlerinde deplasmanda oynayacak. Rövanş müsabakaları 22-24 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Rakibini eleyen taraf çeyrek finalist olacak.