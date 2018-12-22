En acı veda Bornova’da

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İzmir'in Bornova ilçesinde viraja hızlı giren otobüs sürücüsü A.S'nin kaldırıma çıkıp yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden Melike Kürecili (27), dün Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Güzelçamlı Merkez Cami'de öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Melike'nin naaşı, Güzelçamlı Kabristanlığı'nda defnedildi. Melike'nin tabutunun üstüne beyaz gelinlik örtüldü. Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde Melike'nin tabutu, camiden kabristanlığa kadar el üstünde taşındı. Kürecili'nin yakınları ile çalıştığı Turkcell Global Bilgi şirketindeki mesai arkadaşları, üzerine beyaz gelinlik bırakılan tabuta sarılarak gözyaşı döktü.Cenazede merhumun annesi Gülhayat Kürecili'nin feryadı, yürekleri dağladı. Ayakta duramayan acılı anne, "Ağlamıyorum annem. Ben giydiremedim o gelinliği sana, sen giyip öyle gel annem. Kapım her zaman sana açık. Allah'ım kuzum sana emanet" diye konuştu. Askerlik yapan teğmen Mustafa Kürecili de büyük üzüntü yaşadı. İzinli olarak cenazeye katılan Mustafa'yı yakınları teskin etti. Melike'nin kazada kendini siper ederek hayatını kurtardığı ablası Merve Kürecili Uygun'un ise Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.İki gün önce yaşanan kazada, viraja hızlı giren otobüs şoförü A.S, önce önündeki otobüse sonra da kaldırıma çıkarak kaldırımdaki 4 kişiye çarpmıştı. Otobüsün geldiğini gören Melike Kürecili, kendini siper ederek ablasın Merve Kürecili Uygun'u kurtardı ama olay yerinde hayatını kaybetmişti. Diğer yaralanan iki kişi dün taburcu olurken, Merve ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza sonrası gözaltına alınan otobüs sürücüsü A.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alkollü olmadığı tespit edilen A.S'nin ifadesinde, kazanın bir anlık dalgınlık sonucu meydana geldiğini söylediği öğrenildi.