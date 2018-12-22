Göçmen çocukların tarıfsız mutluluğu

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi öğrencileri, Tasarım Düşüncesi dersi kapsamında, İzmir Göç İdaresi Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ndeki göçmen çocuklarla bir araya gelerek tişört boyama etkinliği gerçekleştirdi. Öğrenciler; savaşların, yoksulluğun, zorlu göç yolculuklarının en büyük mağduru olan çocukların hafızalarında yer edecek güzel anılar oluşturmak için hem onlarla tişört boyadı hem de oyunlar oynayarak yüzlerini güldürdü. Yaşarlı akademisyenlerin öncülüğündeki atölyede; çocuklar, öğretmenlerinin ve psikologların eşliğinde 2 saat boyunca üniversiteli abla ve ağabeyleri ile hem oyun oynadı hem de kendileri giyecekleri t-shirtleri diledikleri gibi boyadı. Endüstriyel tasarım, psikoloji, mimarlık, ekonomi, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi bölümlerde eğitim gören öğrenciler, göçmen çocuklarla birlikte tişört boyama etkinliği yürütürken bitirme projeleri için de gözlem yapma fırsatı buldu.