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Göz Göz perdeyi kapatıyor

İlk yarının son maçında bugün A.Gücü’ne konuk olacak Göztepe’de hedef 3 puan. Kadir Has Stadı’nda oynanacak maç 13.30’da

Giriş Tarihi: 22.12.2018
Göz Göz perdeyi kapatıyor
SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Bursaspor'la golsüz berabere kalıp galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Göztepe, bugün devrenin son karşılaşmasında Ankaragücü deplasmanında terleyecek. Maç, Ankara'daki stat sıkıntısı nedeniyle Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Özgür Yankaya'nın düdük çalacağı müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Traore, Hakan, Atakan ve Deniz forma giyemeyecek. Ayak bileğinden sakatlanan Gassama'nın ise durumu maç saatinde belli olacak. Göztepe ile henüz geçen hafta yollarını ayırıp geçtiğimiz gün Ankaragücü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan teknik direktör Bayram Bektaş eski takımına rakip olacak.

ÖZDEŞ: TAKIMIMA İNANIYORUM
Göz Göz'de Bayram Bektaş'ın yerine dümene geçen Kemal Özdeş de zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Devre arasına moralli girmek istediklerini anlatan Özdeş, "İyi bir futbol ve 3 puanla evimize dönmek istiyoruz. Takımıma inanıyorum" şeklinde konuştu.
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Göz Göz perdeyi kapatıyor
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