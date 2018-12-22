Göz Göz perdeyi kapatıyor

BUGÜN NELER OLDU

POR Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Bursaspor'la golsüz berabere kalıp galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Göztepe, bugün devrenin son karşılaşmasında Ankaragücü deplasmanında terleyecek. Maç, Ankara'daki stat sıkıntısı nedeniyle Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Özgür Yankaya'nın düdük çalacağı müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Traore, Hakan, Atakan ve Deniz forma giyemeyecek. Ayak bileğinden sakatlanan Gassama'nın ise durumu maç saatinde belli olacak. Göztepe ile henüz geçen hafta yollarını ayırıp geçtiğimiz gün Ankaragücü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan teknik direktör Bayram Bektaş eski takımına rakip olacak.Göz Göz'de Bayram Bektaş'ın yerine dümene geçen Kemal Özdeş de zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Devre arasına moralli girmek istediklerini anlatan Özdeş,şeklinde konuştu.