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İzmir Emniyeti’nden torbacı operasyonu: 18 gözaltı var

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 22.12.2018
İzmir Emniyeti’nden torbacı operasyonu: 18 gözaltı var
İZMIR Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın göreve gelmesiyle Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 'Uyuşturucuya sıfır tolerans, her sokak başında biz olacağız' sloganı ile uyuşturucuya karşı amansız bir savaş stratejisiyle çalışmaya devam ediyor. Narkotik polisleri uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Kimlikleri de belirlenen şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramada bir miktar esrar ile 2 adet ruhsatsız tabanca ve bir adet kuruş sıkı silah ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 18 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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İzmir Emniyeti’nden torbacı operasyonu: 18 gözaltı var
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