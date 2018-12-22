İzmir Emniyeti’nden torbacı operasyonu: 18 gözaltı var

BUGÜN NELER OLDU

Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın göreve gelmesiyle Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 'Uyuşturucuya sıfır tolerans, her sokak başında biz olacağız' sloganı ile uyuşturucuya karşı amansız bir savaş stratejisiyle çalışmaya devam ediyor. Narkotik polisleri uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Kimlikleri de belirlenen şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramada bir miktar esrar ile 2 adet ruhsatsız tabanca ve bir adet kuruş sıkı silah ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 18 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.