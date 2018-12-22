Karşıyaka’da dev heyecan

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K Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci'nin Karşıyaka Stadı'nı tamamlama sözü verip, yapı kayıt belgesinin
de alındığını müjdelemesi ilçede büyük sevince neden oldu. Tarihi borç yüküyle 3 sezonda 2 kez küme düşüp 1'inci Lig'den 3'üncü Lig'e gerileyen Karşıyaka'da 20 yıldır yapımı konuşulan, 10 yıldır da yer, ihale, inşaat tartışmaları süren yeni stat konusunda aylar sonra gelen haber, taraftarı sevindirdi. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, yasal sorunların ortadan kalktığını belirterek, bu konuda yardım edenlere teşekkürlerini bildirdi. YAPILAN KISIMLAR TESCİL EDİLDİ
YIKILAN Karşıyaka İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri'nin yerine yapılması planlanıp düzenlenen ikinci ihale de geçen temmuz ayında iptal edilince 3 yıldır temel aşamasında atıl vaziyette kalan arazi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan İmar Barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alındı. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), Karşıyaka'yla birlikte yaz aylarından bu yana yapı kayıt belgesi almak için görüşmeleri sessiz bir şekilde yürüttü.
Bu belgeyle 21 dönümlük arazideki inşaatın yapılan kısımları tescil edildi. Yeşil-kırmızılı camiaya yapı kayıt belgesi müjdesini Eski Ekonomi Bakanı, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci, Dünya Karşıyakalılar Günü'nde verdi. Zeybekci, "Bütün Karşıyakalıların dört gözle beklediği, Karşıyaka Spor Kulübümüzün geleceğine imza atacak bu stat tamamlanacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın"
ifadesini kullandı. 'SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRİYORUZ'
KONU ile ilgili bir açıklama yapan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Nihat Zeybekci ile basketbol maçını izledik. O anda çok detaylı konuştuk. Şu anda Karşıyaka Stadı ile ilgili her şey yasal ve engeller ortadan kalktı. Nihai aşamasına geldi. Zor bir süreç atlattık. Stat işini geçmişteki 1.5 yıllık sıkıntılı dönemi atlattık. İhale aşamasına geldi ve Şubat gibi ihale yapılacak.
Bürokratik hukuki engeller ortadan kalktığı için emeği geçenlere teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şimdi altyapı konusunda emin adımlarla gidiyoruz. Yani verdiğimiz sözleri teker teker yerine getiriyoruz. Süreç devam ediyor ve taraftarlarımızın bize güvenini boşa çıkarmayacağız" dedi. KİM TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYARSA…
ZEYBEKCI'NIN Karşıyaka Spor Kulübü'nün stada kavuşması için elinden geleni yapacaklarını söylemesinin ardından özellikle İzmirli Karşıyaka Spor Kulübü taraftarları büyük destek gösterdi. Sosyal medya üzerinden yorum yazan Karşıyakalı taraftarlardan, Hasan Elmaz, "Hadi bakalım seneye belki yeni stada gidebiliriz"
dedi. Bülovic Daravalı ise "Kim Karşıyaka Spor Kulübü için bir taş üzerine taş koyuyorsa Allah ondan razı olsun" yorumunu yaptı. DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜRLER
İZVAK Başkanı Ali Ertan, "Karşıyaka Stadı inşaatı, diğer stat inşaatlarından çok önce başlamasına rağmen yarım kaldı. Sebeplerini hepimiz biliyoruz. Bu durum Karşıyaka Spor Kulübü'ne maddi olarak büyük zarar verdi.
Karşıyaka Spor Kulübümüz, bu anlamda en mağdur kulüp durumunda. İmar Barışı kapsamında alınan 'Yapı Kayıt Belgesi' ile itiraz ve davalar nedeniyle 3 yıldır bekleyen stat inşaatının tamamlanan kısımları tescil edilerek önemli bir aşama geçilmiş oldu. Spor Bakanlığımız ve yetkili- ilgili tüm kurumların inşaatı tamamlamak konusunda tam bir kararlılığı var. İZVAK Yönetimi olarak, kulüp yönetimimizle koordinasyon halinde yürüttüğümüz çalışmalara duyarlılık gösteren, destek veren ve yardımcı olan herkese çok teşekkür ederiz"
diye konuştu. BAŞKAN'DAN TEŞEKKÜR K
arşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ise yasal sorunların ortadan kalktığını belirterek, bu konuda yardım edenlere teşekkürlerini bildirdi. Büyükkarcı, "Bu sürece gelmemizde İZVAK yönetimi ve Sayın Nihat Zeybekci'nin çabaları için teşekkür ediyoruz. Stadımızın önünde artık bir engel kalmadı. Şimdi ihale süreçlerini takip edeceğiz. Karşıyaka'nın çıkarlarını koruduğumuzdan kimsenin kuşkusu olmasın. Sorunlar teker teker çözülüp ilk düdüğe kadar stadın takipçisi olmayı sürdüreceğiz"
dedi. İHALE ŞUBAT'TA
Karşıyaka Stadı için İmar Barışı başvuru sürecinin son günlerinde yapı kayıt belgesi alınmasıyla gözler yeni ihale sürecine çevrildi. Daha önce 14 Ocak 2014 ve 15 Haziran 2017'de yapılan ihaleleri açılan davalarla iptal edilen stat için şubat ayında ikmal ihalesi yapılması bekleniyor.
Karşıyaka Stadı'yla aynı dönemde yapımları süren Göztepe ve Alsancak Stadı için de ikmal ihalesi düzenlenebileceği öğrenildi.