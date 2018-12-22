Karşıyaka’da dev heyecan

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K Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci'nin Karşıyaka Stadı'nı tamamlama sözü verip,de alındığını müjdelemesi ilçede büyük sevince neden oldu. Tarihi borç yüküyle 3 sezonda 2 kez küme düşüp 1'inci Lig'den 3'üncü Lig'e gerileyen Karşıyaka'da 20 yıldır yapımı konuşulan, 10 yıldır da yer, ihale, inşaat tartışmaları süren yeni stat konusunda aylar sonra gelen haber, taraftarı sevindirdi.YIKILAN Karşıyaka İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri'nin yerine yapılması planlanıp düzenlenen ikinci ihale de geçen temmuz ayında iptal edilince 3 yıldır temel aşamasında atıl vaziyette kalan arazi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan İmar Barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alındı.Bu belgeyle 21 dönümlük arazideki inşaatın yapılan kısımları tescil edildi. Yeşil-kırmızılı camiaya yapı kayıt belgesi müjdesini Eski Ekonomi Bakanı, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci, Dünya Karşıyakalılar Günü'nde verdi. Zeybekci,ifadesini kullandı.KONU ile ilgili bir açıklama yapan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Nihat Zeybekci ile basketbol maçını izledik. O anda çok detaylı konuştuk. Şu anda Karşıyaka Stadı ile ilgili her şey yasal ve engeller ortadan kalktı.Bürokratik hukuki engeller ortadan kalktığı için emeği geçenlere teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şimdi altyapı konusunda emin adımlarla gidiyoruz. Yani verdiğimiz sözleri teker teker yerine getiriyoruz. Süreç devam ediyor ve taraftarlarımızın bize güvenini boşa çıkarmayacağız" dedi.ZEYBEKCI'NIN Karşıyaka Spor Kulübü'nün stada kavuşması için elinden geleni yapacaklarını söylemesinin ardından özellikle İzmirli Karşıyaka Spor Kulübü taraftarları büyük destek gösterdi. Sosyal medya üzerinden yorum yazan Karşıyakalı taraftarlardan, Hasan Elmaz,dedi. Bülovic Daravalı ise "Kim Karşıyaka Spor Kulübü için bir taş üzerine taş koyuyorsa Allah ondan razı olsun" yorumunu yaptı.İZVAK Başkanı Ali Ertan, "Karşıyaka Stadı inşaatı, diğer stat inşaatlarından çok önce başlamasına rağmen yarım kaldı. Sebeplerini hepimiz biliyoruz.Karşıyaka Spor Kulübümüz, bu anlamda en mağdur kulüp durumunda. İmar Barışı kapsamında alınan 'Yapı Kayıt Belgesi' ile itiraz ve davalar nedeniyle 3 yıldır bekleyen stat inşaatının tamamlanan kısımları tescil edilerek önemli bir aşama geçilmiş oldu. Spor Bakanlığımız ve yetkili- ilgili tüm kurumların inşaatı tamamlamak konusunda tam bir kararlılığı var.diye konuştu.arşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ise yasal sorunların ortadan kalktığını belirterek, bu konuda yardım edenlere teşekkürlerini bildirdi. Büyükkarcı,dedi.Karşıyaka Stadı için İmar Barışı başvuru sürecinin son günlerinde yapı kayıt belgesi alınmasıyla gözler yeni ihale sürecine çevrildi. Daha önce 14 Ocak 2014 ve 15 Haziran 2017'de yapılan ihaleleri açılan davalarlaKarşıyaka Stadı'yla aynı dönemde yapımları süren Göztepe ve Alsancak Stadı için de ikmal ihalesi düzenlenebileceği öğrenildi.