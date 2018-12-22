Manisa’da 54 öğrenci hastanelik oldu

BUGÜN NELER OLDU

Turgutlu ilçesindeki bir okulda zehirlenme şüphesiyle 54 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nde yatılı olarak kalan öğrenciler, önceki akşam saatlerinde yemek yedikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi yaşamaya başladı. Bunun üzerine yetkililer, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Hastanelerde tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanede tedavi gören öğrencileri ziyaret eden Turgutlu Kaymakam Uğur Turan, "Turgutlu Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nin pansiyonu 145 öğrenci kapasiteli. Öğrenciler akşam yemeğinde çorba, tavuk döner, pilav ve salata yemiş. Yemeğin ardından ara öğün olarak peynirli poğaça ikram edilmiş. Öğrencilerde mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle hastanelere kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapıldı. Yatışları yapıldı. Kendilerini bizzat tek tek ziyaret ettim. Durumları iyi görünüyor. İnşallah bizi endişelendiren bir tablo olmayacak, olmayacağına da inanıyorum" dedi.